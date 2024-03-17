Внаслідок ракетних ударів по Миколаєву загинула людина — вона померла в лікарні

Постраждало шестеро жителів, з них одна дитина.
У Миколаєві внаслідок ракетних ударів загинула людина. Вона померла в лікарні від отриманих травм.
Про це повідомили в ДСНС.
Постраждало шестеро містян, з них одна дитина.
Раніше ТСН.ua повідомляв, що по Миколаєву росіяни спочатку вдарили однією ракетою, а за кілька хвилин повторили удар в те саме місце, як це було і в Одесі.
Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки. Відомо про знищення трьох легкових авто, одна з автівок загорілася. Рятувальники горіння оперативно ліквідували.
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