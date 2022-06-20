Внаслідок ракетних ударів по Одеській області є поранені – голова ОВА

Внаслідок ракетних ударів по Одеській області є поранені – голова ОВА

Російські окупаційні війська завдали по півдню країни масованого ракетного удару 14 ракетами, внаслідок якого в Одеській області є поранені.

В результаті ракетних ударів ворога по Одещині є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Вночі та протягом дня противник здійснив низку ракетних ударів по області. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, на жаль, є й поранені", – зазначив він.

Голова ОВА також прокоментував повідомлення у мережі про виконання "бойових робіт" українськими військовослужбовцями.

"Всі повинні розуміти, що заходи, які проводять військові на тій чи іншій ділянці, не можна висвітлювати в той же день і час, коли проводиться бойова робота. Це створює загрози життю наших військовослужбовців і ставить під удар перебіг бойової роботи", – підкреслив він.

Марченко закликав дати можливість військовослужбовцям ефективно виконувати свою роботу.

Нагадаємо, що Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього командира українського батальйону "Айдар" Максима Марченка.