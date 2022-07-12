Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали вже 12 осіб: що відомо

Під час повітряної тривоги у Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи.

Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу окупантами. Спочатку було відомо про чотирьох поранених, тепер кількість постраждалих збільшилась до 12.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

"На цей час відомо про 12 поранених", – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади, ліцей та житлові будинки.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський також повідомив про влучання у відділення пошти у Миколаєві.

За даними заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".

Нагадаємо, за минулу добу обстрілів зазнали Миколаїв та населенні пункти Баштанського та Миколаївського районів.

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