Внаслідок ракетного обстрілу окупантів частина Дніпра залишилася без водопостачання

Російські загарбники ввечері, 15 липня обстріляли Дніпро, внаслідок чого частина міста залишилася без централізованого водопостачання.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко в ефірі національного телемарафону.

"За попередньою інформацією, у нас троє загиблих та 16 поранених. Пожежу на підприємстві рятувальники все ще ліквідовують. Через цей ракетний удар багато будинків постраждало, там вибиті двері та вікна. Вщент згоріли дві автівки, ще близько 10 пошкоджено. І, на жаль, цим ударом також пошкодили водогін, тому зараз у правобережній частині Дніпра частково немає води. Але міська влада обіцяє все полагодити", - сказала вона.

Нагадаємо, ввечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі. Росія влучила ракетами по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд із ним, попередньо, загинуло 3 людей, ще 16 поранені.

Військові країни-окупантки РФ випустили по Дніпру ракети Х-101. Зазначається, що ракета Х-101 – одна з найтехнологічніших на озброєнні країни-терористки. Її бойова частина має понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.

Читайте також: