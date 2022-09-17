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Внаслідок ракетного удару по Чугуєву загинула 11-річна дитина

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Внаслідок ракетного удару по Чугуєву загинула 11-річна дитина

Фото: gettyimages.com

Армія Російської Федерації 17 вересня завдала ракетного удару по Чугуєву у Харківській області.

Внаслідок ворожої атаки постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували до медичної установи. Втім, медикам не вдалося врятувати дитину. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла", - написав керівник ОВА.

За його словами, ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення. Медики оцінюють стан постраждалої як середній.

Слід зауважити, що, за попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції.

Як повідомлялося, окупанти країни-агресорки Росії продовжують гатити по Харківщині.  Близько 02:00 російські війська вдарили по Індустріальному району Харкова. Зафіксували два ракетні влучання. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2121
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