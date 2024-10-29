Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждала ціла родина: подробиці

Повідомляється, що поранило чоловіка, його дружину та їхню доньку.

Учора ввечері, 28 жовтня, російська армія вдарила по Кривому Рогу ракетою, внаслідок ракетного удару постраждала ціла родина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Загалом травми отримали п’ять чоловіків від 58 до 40 років. Серед потерпілих дев’ять жінок від 19 до 88 років. Стан переважної більшості лікарі оцінюють як середньої тяжкості. У реанімації залишається один місцевий мешканець. За його життя нині продовжують боротися медики», - розповів він.

За його словами, у лікарні перебувають вісім пацієнтів, які отримали серйозні ушкодження внаслідок атаки. Серед травм – переломи, черепно-мозкові травми, різані рани та осколкові поранення.

Нагадаємо, у Харкові стався "приліт" по будівлі Держпрому. 28 жовтня увечері росіяни атакували місто КАБами.

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