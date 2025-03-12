Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула співробітниця Криворізької РВА

Вранці 12 березня російські війська здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг, внаслідок ворожої атаки загинула співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк.

Про це повідомив керівник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

"Стало відомо, що загибла від ракетної атаки по Кривому Рогу - наша колега, співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк. Світла пам'ять… Надзвичайно щира, добра і завжди привітна. Стільки чуйності та віри в справедливість було в цій людині. Ірина була чудовою колегою і відповідальною працівницею. Непоправна втрата для близьких та всього нашого колективу. У Ірини залишився чоловік та двоє дітей", - написав він.

Як повідомляє місцеве видання "Свої", жінка загинула у тролейбусі на шляху до роботи. Вона працювала головним спеціалістом з роботи зі зверненнями громадян у Криворізькій районній адміністрації. Ще одна 41-річна пасажирка отримала травми і була госпіталізована, а водій тролейбуса перебуває в шоковому стані.

Євген Ситниченко також додав, що до 15 людей збільшилась кількість постраждалих від ракетного удару. З них 9 у лікарні, п'ятеро - у важкому стані. Окрім того, неподалік місця удару розгорнуто міський штаб з прийому заяв від містян щодо пошкодженого майна та надання будівельних матеріалів. Також на місці працюють благодійні фонди та організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги у місті прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. В ОВА повідомили про влучання.