Внаслідок ракетного удару по Сумах загинув майстер спорту Сергій Сухарєв

Майстер спорту та розробник програми для спортивного орієнтування, Сергій Сухарєв, став жертвою ракетного обстрілу Сум.

Серед 11 загиблих від ракетного удару Росії по Сумах був майстер спорту Сергій Сухарєв, який спеціалізувався на спортивному орієнтуванні.

Про це повідомило Суспільне.

"У Сумах, у власній квартирі загинув Сергій Сухарєв - майстер спорту, суддя Національної категорії, автор сотень карт, розробник програм для використання електронної відмітки, автор методичних матеріалів для спортсменів", - йдеться у повідомленні.

Він виступав за збірну Сумщини на змаганнях зі спортивного орієнтування. Також розробив програму "Орієнтир", яка дозволяє організовувати змагання з орієнтування на різних рівнях.

Нагадаємо, ввечері в неділю, 17 листопада, російські окупанти влучили в багатоповерхівку у місті Суми. . Внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку загинуло 11 людей. Серед загиблих двоє дітей – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Постраждали 89 людей, зокрема 11 дітей.

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