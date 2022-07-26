Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Харкова у парку утворилась величезна вирва і понівечено багатоповерхівку

Сильні вибухи на світанку пролунали і в Харкові, їх чуло все місто, а стовпи диму було видно здалеку.

У місті зафіксували щонайменше 2 прильоти ракет. О пів на 5 ранку місто здригнулося від потужних вибухів, йдеться в ТСН.

За даними міського голови, рашисти поцілили винятково у цивільні об‘єкти.

Одна з ракет прилетіла у місцевий парк. На місці утворилась вирва завширшки 12 метрів та глибиною 6. Поруч немає жодного військового об‘єкта. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки, збирають уламки.

Ще одна ракета поцілила просто у двір житлового будинку поруч із дитячим майданчиком, у половини будинку винесло шибки. За даними правоохоронців, минулося без поранених. Бо це був вже другий потужний вибух у цьому районі, люди встигли зреагувати та повибігати у коридори.

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