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Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову є поранений

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову є поранений

Фото: Олег Синєгубов

Через ракетний удар по Харкову було поранено людину.

У Харкові 48-річний чоловік отримав поранення внаслідок ранкового ракетного удару Росії по місту.  

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік", - зазначив він.

За його словами, наразі чоловік перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Росія 28 грудня знову атакувала Харків ракетами

Окупанти вранці 28 грудня завдали ракетного удару по Харкову. Окупанти вдарили ракетами по Слобідському району міста. 

Перед цим у низці областей України була оголошена повітряна тривога, а мер Харкова Ігор Терехов проінформував про обстріл міста. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, після чого про дим над одним з районів.

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Дата публікації
Перегляди
329
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