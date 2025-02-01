Внаслідок російської атаки на Полтавщину загинуло немовля, постраждалі діти ще у лікарні

Інші діти, що постраждали під час обстрілу, госпіталізовані з політравмами.

Україна 1 лютого зазнала масованої атаки з боку військових РФ. На Полтавщині було дуже катастрофічно. Загинуло немовля.

Про це розповіли у коментарі для журналіста ТСН.ua Ігоря Серова у Полтавській міській раді.

За інформацією, трьох дітей госпіталізовано.

"Двох діток до хірургічного відділення, а тримісячного хлопчика - до реанімації. Одній дитині надають медичну допомогу", - розповів кореспондент про ситуацію.

Своєю чергою, у пресслужбі Полтавської ОВА повідомили, що діти шпиталізовані з політравмами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі тіло дитини тримали у морозильній камері.

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