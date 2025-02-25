Внаслідок російської атаки на Житомирщину постраждали двоє дітей (фото)

Діти отримали серйозну реакцію на стрес.
Ворог продовжує нищити українські міста на села. Внаслідок ворожої атаки на Житомирську область постраждала жінка, та дві дитини
Про це повідомила пресслужба ДСНС та Нацполіція України.
"Близько 6:50 у Житомирському районі внаслідок повітряної ворожої атаки відбулося загоряння приватного житлового будинку, в якому перебували 56-річна жінка та двоє дівчаток віком 5 та 7 років", - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, постраждалі госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Попередньо, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес.
Також у результаті ворожого обстрілу загорілася господарча будівля, а житловий будинок отримав значні пошкодження.
Нагадаємо, Росія в ніч проти 25 лютого атакувала Україну крилатими ракетами.
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