Внаслідок терористичних дій військ РФ постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів - Генштаб

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Ворог обстрілює позиції військ ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 20 вересня.

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За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків.

У селищі Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали.

Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Нагадаємо, у селищі Козача Лопань Харківської області знайшли дві катівні. Приміщення, в яких росіяни знущались з українців, виявили у підвалах вокзалу та магазину.

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