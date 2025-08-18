Ворог атакував Харків / © Getty Images

У Харкові наслідок ворожої атаки загинула однорічна дитина та ще двоє людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«На жаль, знайдено тіло ще однієї вбитої ворожим „шахедом“ людини. Загалом загиблих троє, серед них маленька дитинка», — повідомив Терехов.

Всього на дану хвилину відомо про 17 постраждалих, серед яких діти шестеро дітей.

Повідомляється, що ворожий БпЛА завдав удару по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 серпня у Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що увечері 17 серпня російська армія атакувала Сумську громаду. Внаслідок вибуху пошкоджено навчальний заклад, але, на щастя, ніхто не постраждав.