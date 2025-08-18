ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
731
Час на прочитання
1 хв

Внаслідок удару по Харкову загинула однорічна дитина та ще двоє людей — Терехов

У Харкові ворожий удар дрона-камікадзе по житловому будинку призвів до загибелі трьох людей.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог атакував Харків

Ворог атакував Харків / © Getty Images

У Харкові наслідок ворожої атаки загинула однорічна дитина та ще двоє людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«На жаль, знайдено тіло ще однієї вбитої ворожим „шахедом“ людини. Загалом загиблих троє, серед них маленька дитинка», — повідомив Терехов.

Всього на дану хвилину відомо про 17 постраждалих, серед яких діти шестеро дітей.

Повідомляється, що ворожий БпЛА завдав удару по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 серпня у Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що увечері 17 серпня російська армія атакувала Сумську громаду. Внаслідок вибуху пошкоджено навчальний заклад, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie