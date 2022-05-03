Внаслідок ракетних ударів по Львову пошкоджені три електричні підстанції

Внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову 3 травня були пошкоджені три електричні підстанції.
Зараз у Львові працюють над відновленням електропостачання у знеструмлених районах.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Удар по електричних підстанціях. Інформація уточнюється. Попередньо: пошкоджені три електричні підстанції", – повідомив голова області.
"Доброго вечора. Ракетний удар по місту Львову. Пошкоджено три електричні підстанції. Працюємо над відновленням електропостачання", – додав Козицький у короткому відеозверненні.
Нагадаємо, ввечері 3 травня у Львові пролунала низка вибухів і виникли перебої з електропостачанням. Місцева влада повідомила про ракетні удари.
Читайте також: