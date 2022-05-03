Внаслідок ракетних ударів по Львову пошкоджені три електричні підстанції

Внаслідок ракетних ударів по Львову пошкоджені три електричні підстанції

Внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову 3 травня були пошкоджені три електричні підстанції.

Зараз у Львові працюють над відновленням електропостачання у знеструмлених районах.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Удар по електричних підстанціях. Інформація уточнюється. Попередньо: пошкоджені три електричні підстанції", – повідомив голова області.

"Доброго вечора. Ракетний удар по місту Львову. Пошкоджено три електричні підстанції. Працюємо над відновленням електропостачання", – додав Козицький у короткому відеозверненні.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у Львові пролунала низка вибухів і виникли перебої з електропостачанням. Місцева влада повідомила про ракетні удари.

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