Завуч і завгосп ліцею загинули / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Двоє людей загинули внаслідок балістичного удару РФ по Білгороду-Дністровському — це завуч і завгосп ліцею.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону 23 червня.

За даними Кіпера, в закладі під час атаки перебувало 18 людей. Наразі відомо про 12 поранених, серед яких двоє 11-класників. Один з них — чемпіон України з боксу, який навчався у цьому ж ліцеї, зазначив Олег Кіпер.

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«Двоє людей, що загинули, — це працівники закладу. Це завуч і завідувач господарства, які готували школу до наступного навчального року», — повідомив голова ОВА.

Він додав, що рятувальні роботи на місці влучання тривають.

Нагадаємо, за даними керівника обласного департаменту освіти Олександра Лончака, російська армія поцілила в ліцей №1 в Білгороді-Дністровському. Напередодні в закладі відбувся випускний у 11-класників.

Раніше стало відомо, що внаслідок ударів місцевий навчальний заклад вщент зруйновано. Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про двох загиблих.

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