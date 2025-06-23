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Внаслідок удару РФ по ліцею в Білгород-Дністровському є загиблі — Кіпер повідомив, хто саме
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер розповів про наслідки російської терористичної атаки на Білгород-Дністровський ліцей.
Двоє людей загинули внаслідок балістичного удару РФ по Білгороду-Дністровському — це завуч і завгосп ліцею.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону 23 червня.
За даними Кіпера, в закладі під час атаки перебувало 18 людей. Наразі відомо про 12 поранених, серед яких двоє 11-класників. Один з них — чемпіон України з боксу, який навчався у цьому ж ліцеї, зазначив Олег Кіпер.
«Двоє людей, що загинули, — це працівники закладу. Це завуч і завідувач господарства, які готували школу до наступного навчального року», — повідомив голова ОВА.
Він додав, що рятувальні роботи на місці влучання тривають.
Нагадаємо, за даними керівника обласного департаменту освіти Олександра Лончака, російська армія поцілила в ліцей №1 в Білгороді-Дністровському. Напередодні в закладі відбувся випускний у 11-класників.
Раніше стало відомо, що внаслідок ударів місцевий навчальний заклад вщент зруйновано. Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про двох загиблих.