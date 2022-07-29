Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Чернігівської області є загиблі і поранені військові – ОВА

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Гончарівської громади на Чернігівщини є загиблі і поранені військові.

Про це 29 липня в ефірі телемарафону повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Вчора відбувся ракетний обстріл, більше двадцяти ракет прилетіло на територію Гончарівської громади. Серед цивільного населення жертв немає, є втрати серед військових і поранені, зокрема. Пораненим надається вся необхідна допомога", - заявив він.

Нагадаємо, 28 липня рано вранці ворог здійснив масштабні запуски ракет з території Білорусі по Чернігівській області. Також 28 липня окупанти обстріляли ракетами, які запустили з Чорного моря, військову частину у Лютежі Київської області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 15 людей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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