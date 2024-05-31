Внаслідок війни в Україні буде змінений світовий лад – експерт з довготермінових стратегій

Експерт прогнозує нові правила та інституції.
Внаслідок війни в Україні так чи інакше буде змінений світовий лад, відбудуться гігантські зміни.
Про це експерт з довготермінових стратегій, директор Інституту Фронтиру, член Несторівської групи, лектор Українського католицького університету Євген Глібовицький сказав у інтерв’ю LIGA.net.
"Ми вступаємо в геть новий світ. Ми вступаємо в світ гігантських змін. Буде змінений світовий порядок так чи інакше внаслідок цієї війни. Будуть нові правила, інституції", – прогнозує експерт.
Він також зазначив, що "ми в процесі початку гігантських кліматичних змін і вони нас зачеплять крилом".
"Але вони більше зачеплять інші країни, відносно яких Україна буде виглядати тепер дуже привабливо", – сказав Глібовицький.
До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни президент Росії Володимир Путін продовжує свої зусилля з підготовки населення до тривалої війни.
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