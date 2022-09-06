Внаслідок війни в Україні вважаються зниклими безвісти 236 дітей

Понад 7 тисяч дітей загарбники примусово вивезли з України.
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україні вважаються зниклими безвісти 236 дітей.
Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана.
"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 6 вересня 2022 року: зниклі – 236, депортовані – 7343, знайдені – 5391, повернуті – 55", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, понад 1123 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
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