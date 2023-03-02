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Внаслідок влучання ракети в будинок у Запоріжжі загинули дві людини

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Внаслідок влучання ракети в будинок у Запоріжжі загинули дві людини

Дві людини загинули через ракетний обстріл житлового будинку

Під завалами ще є люди.

У Запоріжжі через ракетний обстріл житлового будинку в ніч проти 2 березня, за попередніми даними, загинули двоє людей. 

Про це повідомив секретар Запорізької міської адміністрації Анатолій Куртєв.

"Всі відповідні служби працюють. Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постараждалих людей", - зазначив він. 

Під завалами ще є люди. Повну інформація про наслідки атаки загарбників встановлюють. 

Нагадаємо, під час масштабної повітряної тривоги в ніч проти 2 березня близько 02:00 стало відомо про "приліт" у житловий будинок у Запоріжжі. Згодом у ОВА повідомили, що окупанти вгатили по мирному кварталу, ймовірно, ракетою С-300. 

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Перегляди
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