Внаслідок влучання російської ракети в іноземне судно в порту Миколаєва загинув один моряк: відео

Внаслідок влучання російської ракети в іноземне судно в порту Миколаєва загинув один моряк: відео

У момент обстрілу він перебував на містку.

Внаслідок ракетного удару в порту Миколаєва "Ольвія" по судну Banglar Samriddhu під прапором Бангладеш, який було нанесено російськими окупантами в середу, 2 березня, загинув один член екіпажу.

Про це повідомили в пресслужбі Мінінфраструктури України, опублікувавши відео цього інциденту.

Одна ракета потрапила в надбудову, внаслідок чого на судні виникла пожежа. Загорання ліквідовували два рятувальних буксири.

За інформацією, наданою агентом судна ТОВ "Дельта Марітайм Едженсі", при атаці судна загинув один член екіпажу - громадянин Бангладеш. На момент ураження він перебував на містку.

Відомо, що судно зайшло у порт 23 лютого і перебувало в очікуванні навантаження, без можливості виходу через незаконні навігаційні попередження про обмеження судноплавства від ВМС РФ.

Нагадаємо, що 25 лютого агресор обстріляв 2 іноземні судна поблизу порту "Південний" - Namura Queen (прапор Панами) та Millennium Spirit (прапор Молдови).

Раніше, 24 лютого, у цивільний вантажний корабель “Яса Юпітер”, який належить турецькій компанії Yasa Shipping (прапор Маршаллових островів), у Чорному морі біля Одеси влучила російська ракета.

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