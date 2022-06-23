Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області загинули цивільні: серед поранених – діти

Внаслідок обстрілів російськими військами Харківської області 23 червня загинули двоє людей, ще 10 зазнали поранень.

Зокрема, поранення отримали двоє дітей з Чугуєва Харківської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

"У м. Чугуїв є 6 поранених, з яких двоє дітей – 6 і 9 років. У с. Велика Бабка Чугуївського району 1 особа отримала поранення. У Золочеві Богодухівського району також поранено 1 цивільного", – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що також внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє жителів с. Андріївка Ізюмського району.



Двоє людей загинули в Балаклії Ізюмського району.



"Жителів Харкова та області закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях!" – наголосила обласна влада.

Нагадаємо, раніше 23 червня голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що попри обстріли, наразі немає необхідності проводити евакуацію з Харкова.

Росіяни нищать "найбезпечніші" райони Харкова, Чугуїв, Золочів

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