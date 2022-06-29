Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області загинув цивільний: серед поранених – дитина

Російські окупаційні війська не припиняють ракетні обстріли Харківщини.

У середу, 29 червня, ворог знову завдав ударів по Харківській області, в результаті обстрілів загинула одна людина та ще п’ять отримали поранення, в тому числі – дитина.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації в Telegram.

"Сьогодні зранку внаслідок ворожих обстрілів в Ізюмському районі загинув 1 чоловік, 1 жінка отримала поранення. Вдень у Чугуївському районі поранення отримали 4 мирні жителі, серед них - 11-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликають людей перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що вчора, 28 червня, Росія вдарила по Дніпропетровщині шістьма ракетами. Чотири із них вдалося збити українським захисникам, дві - поцілили по мирних жителях.