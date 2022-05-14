Внаслідок ворожих обстрілів Миколаївської області ще п'ятеро осіб поранені

У Миколаївській області через обстріли окупантів поранено ще 5 осіб. Всіх їх доправили до медзакладів.

У Миколаївській області внаслідок обстрілів російських військ за минулу добу отримали поранення 5 людей.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона в Telegram-каналі.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 164 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що для вирішення питання водозабезпечення населення міста Миколаєва, було зроблено два кроки.

Яка ситуація зараз у прифронтовому Миколаєві

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