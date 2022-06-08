Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині зруйновано приміщення прикордонників (відео)

Російські загарбники обстріляли прикордонне село Сумської області.
Сьогодні, 8 червня, близько 12 години з боку російського пункту пропуску "Троєбортне" окупанти обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Це спричинило його руйнування", - йдеться у дописі.
Держприкордонслужба також зазначила, що зруйноване приміщення було відкрите лише у 2015 році для належного утримання незаконних мігрантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії воно не використовувалося.
Нагадаємо, на Сумщині ворог накрив артилерійським та мінометним вогнем прикордонні райони, стріляли з території Росії.
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