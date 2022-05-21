Внаслідок ворожих обстрілів по Харківщині вісім людей отримали поранення - ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів по Харківщині вісім людей отримали поранення - ОВА

Російська армія не припиняє обстрілювати Харківську область. Впродовж 21 травня через обстріли росіян вісім людей отримали поранення.

Зокрема, п'ять жителів Харкова зазнали поранень внаслідок обстрілу Салтівки.

Про це Суспільному розказали у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

Російські окупанти також обстрілювали території Лозівського, Чугуївського районів та Шевченківську громаду Куп'янського району. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей — по одному у кожному з районів.

Як розповів раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські війська знищили практично 90% домівок у селі Вільхівка Харківської області. Зараз правоохоронці фіксують усі злочини путінської армії.

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