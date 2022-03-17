Правоохоронці ретельно фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.

Внаслідок ворожого обстрілу Чернігова загинув громадянин США.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Чернігівській області.

"Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних жителях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих – громадянин США", - поінформували в управлінні.

Варто зазначити, що російські окупанти 13 березня розстріляли в Ірпені Київської області 51-річного американського журналіста Брента Рено, який мав з собою посвідчення кореспондента The New York Times. У виданні загибель медійника підтвердили, але зазначили, що він не мав акредитації.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 22-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 17 березня від рук росіян загинули вже 108 дітей.

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