Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранення отримали 23 особи

Під час обстрілу були також пошкоджені цивільні об'єкти.

У ніч проти 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, використавши ракети типу С-300. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 23 особи отримали поранення.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Станом на зараз кількість поранених зросла до 23. Люди продовжують звертатися до медичних закладі", - написав він.

Раніше повідомлялось, щов удару пошкоджені інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, проводяться заходи з ліквідації.

Нагадаємо, посеред ночі у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Читайте також: