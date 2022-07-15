Внаслідок ворожого обстрілу Сумської області одна людина загинула, ще семеро - поранені

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про наслідки обстрілів російськими військами у п'ятницю, 15 липня.

Російські війська продовжують завдавати артилерійських, мінометних та ракетних ударів по прикордонних територіях України у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, розповівши про наслідки обстрілів станом на 22 годину 15 липня.

По території Шалигинської громади після 10 ранку було 10 мінометних прильотів.

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По Глухівській громаді в той же час росіяни відкрили вогонь з мінометів - всього 9 вибухів. Після 13 години почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів. У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 - поранені.

Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, було 4 вибухи.

У Білопільській громаді близько 14 години зафіксовано 8 прильотів зі ствольної артилерії, а близько 16 - ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 15 липня, у Кременчуці Полтавської області було чутно потужний вибух. Також вибух був і біля Білої Церкви на Київщині.

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