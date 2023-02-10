Внаслідок ворожого ракетного удару постраждали 2 працівники енергетичного підприємства: фото

На місці обстрілу працюють слідчі та експерти, які фіксують докази нового злочину держави-агресора.

Уночі 10 лютого російські окупанти здійснили ракетний обстріл одного із енергетичних об’єктів Криворізького району Дніпропетровщини. Два працівники отримали поранення.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

“У ніч на 10 лютого 2023 року військовослужбовці РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл одного із енергетичних об’єктів Криворізького району Дніпропетровщини. Внаслідок ворожої атаки поранено двох працівників підприємства”, - йдеться у повідомленні.

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В якому стані постраждалі, не повідомляється.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці обстрілу працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують докази нового злочину держави-агресора.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України 10 лютого у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили 4 ракети.

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