"Внесли трохи стилю": у Білгородській області РФ мешканці обгородили снаряд, що не розірвався, рожевим тазом

Боєголовка лежить у дворі вже два тижні, її не можуть утилізувати через бюрократію та постійні обстріли.

У Росії на хуторі Панків Білгородської області місцеві мешканці обгородили снаряд, що не розірвався, рожевим тазом. Щоб ніхто на нього не натрапив.

Про це повідомляє російський telegram-канал Mash.

"Народна кмітливість прямо з хутора Панків Білгородської області. Місцеві мешканці обгородили снаряд, що не розірвався, рожевим тазиком. Щоб ніхто на нього випадково не натрапив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що боєголовка лежить у дворі вже два тижні. Весь цей час її не можуть утилізувати через бюрократію та постійні обстріли.

"Щоб відомствам заповнити 100 00 папірців, потрібно приїхати до хуторян та оглянути місце. А приїхати не виходить. Бо подібних ситуацій багато. Панківчанам порадили не наближатися до снаряду. Але ті не послухалися, згадали заповіти покійної Вів'єн Вествуд і внесли трохи стилю", - іронзує Mash.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому РФ Криму стає дедалі гарячіше. В автомобіль туристів з Росії, які приїхали відпочити на український півострів, прилетів снаряд.

“Бавовна” по Росії! Вибухи у Криму, Ростові-на-Дону, Бєлгороді

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