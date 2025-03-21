Вночі 21 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами".
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
В ніч проти 21 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Черкаси;
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Суми;
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Передмістя Kиєва;
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Васильків/р-н;
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Бориспільський р-н;
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Запоріжжя;
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Глеваха (Kиївщина);
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Шепетівка/р-н;
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Київ та околиці;
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Бровари/р-н;
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Миргород/р-н (Полтaвщина);
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Фастівський р-н (Київщина);
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Охтирка (Сумщина);
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Затока (Одещина).
Нагадаємо, що у Кропивницькому вчора, 19 березня 2025 року, прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну з найбільших повітряних атак за всю війну. В Мережі з'явилися фото й відео з охопленого вогнем міста.
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