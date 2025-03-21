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Вночі 21 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Вночі 21 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог атакує Україну ударними дронами / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами".

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 21 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Черкаси;

  • Суми;

  • Передмістя Kиєва;

  • Васильків/р-н;

  • Бориспільський р-н;

  • Запоріжжя;

  • Глеваха (Kиївщина);

  • Шепетівка/р-н;

  • Київ та околиці;

  • Бровари/р-н;

  • Миргород/р-н (Полтaвщина);

  • Фастівський р-н (Київщина);

  • Охтирка (Сумщина);

  • Затока (Одещина). 

Нагадаємо, що у Кропивницькому вчора, 19 березня 2025 року, прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну з найбільших повітряних атак за всю війну. В Мережі з'явилися фото й відео з охопленого вогнем міста.

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