Вночі 21 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 21 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Черкаси;

Суми;

Передмістя Kиєва;

Васильків/р-н;

Бориспільський р-н;

Запоріжжя;

Глеваха (Kиївщина);

Шепетівка/р-н;

Київ та околиці;

Бровари/р-н;

Миргород/р-н (Полтaвщина);

Фастівський р-н (Київщина);

Охтирка (Сумщина);

Затока (Одещина).

Нагадаємо, що у Кропивницькому вчора, 19 березня 2025 року, прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну з найбільших повітряних атак за всю війну. В Мережі з'явилися фото й відео з охопленого вогнем міста.

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