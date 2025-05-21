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- Війна
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Вночі 21 травня російські дрони атакували Україну: де звучали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було гучно.
У ніч проти 21 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
Сyми/р-н;
Харків/р-н;
Полтавський р-н;
Покровський р-н (Донеччина);
Сyми;
Kиїв;
Канів (Черкaщина);
Слов'янськ (Донеччина);
Обухівський р-н (Kиївщина);
Полтaвщина/Черкащина;
Вiнничина.
Нагадаємо, що раніше уночі у Сумах пролунала низка вибухів.
У ніч на 21 травня 2025 року мешканці Сум повідомили про гучні вибухи, що пролунали в місті після попередження про загрозу ударів безпілотників.