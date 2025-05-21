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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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858
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1 хв

Вночі 21 травня російські дрони атакували Україну: де звучали вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 21 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Сyми/р-н;

  • Харків/р-н;

  • Полтавський р-н;

  • Покровський р-н (Донеччина);

  • Сyми;

  • Kиїв;

  • Канів (Черкaщина);

  • Слов'янськ (Донеччина);

  • Обухівський р-н (Kиївщина);

  • Полтaвщина/Черкащина;

  • Вiнничина.

Нагадаємо, що раніше уночі у Сумах пролунала низка вибухів.

У ніч на 21 травня 2025 року мешканці Сум повідомили про гучні вибухи, що пролунали в місті після попередження про загрозу ударів безпілотників.

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