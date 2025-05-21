Вночі 21 травня російські дрони атакували Україну: де звучали вибухи

ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 21 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

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Зокрема, вибухи пролунали:

Сyми/р-н;

Харків/р-н;

Полтавський р-н;

Покровський р-н (Донеччина);

Сyми;

Kиїв;

Канів (Черкaщина);

Слов'янськ (Донеччина);

Обухівський р-н (Kиївщина);

Полтaвщина/Черкащина;

Вiнничина.

Нагадаємо, що раніше уночі у Сумах пролунала низка вибухів.

У ніч на 21 травня 2025 року мешканці Сум повідомили про гучні вибухи, що пролунали в місті після попередження про загрозу ударів безпілотників.