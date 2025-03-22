Вночі 22 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами".
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
В ніч проти 22 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Черкaщина;
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Бровари/р-н (Київщина);
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Хaркiвщина;
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Вишгородський р-н (Київщина);
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Житомирський р-н;
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Кривий Ріг/р-н.
Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, чому окупанти активізувались на Запорізькому напрямку саме зараз.
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