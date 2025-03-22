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Вночі 22 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Вночі 22 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Вночі в Україні лунали вибухи / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами".

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 22 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Черкaщина;

  • Бровари/р-н (Київщина);

  • Хaркiвщина;

  • Вишгородський р-н (Київщина);

  • Житомирський р-н;

  • Кривий Ріг/р-н. 

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, чому окупанти активізувались на Запорізькому напрямку саме зараз.

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