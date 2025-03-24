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Вночі 24 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Вночі 24 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог знову атакував українців "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

Ворог знову атакував мирні українські міста.

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 24 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Запоріжжя, Кропивницький р-н;

  • Київ та околиці;

  • Боярка/Васильків (Київщина);

  • Чернігів;

  •  Околиці Києва;

  • Сумський р-н;

  •  Кропивницький/околиці;

  • Глеваха/Васильків (Київщина). 

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 березня масовано атакувала Київ "Шахедами". Є потерпілі та жертви.

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