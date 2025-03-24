Вночі 24 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог знову атакував мирні українські міста.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
В ніч проти 24 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Запоріжжя, Кропивницький р-н;
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Київ та околиці;
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Боярка/Васильків (Київщина);
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Чернігів;
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Околиці Києва;
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Сумський р-н;
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Кропивницький/околиці;
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Глеваха/Васильків (Київщина).
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 березня масовано атакувала Київ "Шахедами". Є потерпілі та жертви.
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