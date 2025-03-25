Вночі 25 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 25 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Суми;

Білоцерківський р-н (Київщина);

Уманський р-н;

Умань/р-н;

Миргородський р-н (Полтавщина);

Дніпро/р-н;

Уманський р-н;

Одещина;

Одеський р-н;

Харківщина, Сумщина;

Чернігівський р-н;

Херсон;

Полтава/р-н;

Запорізька обл.

Нагадаємо, що раніше Ізюм опинився під атакою ворожих безпілотників.

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