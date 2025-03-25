Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вночі 25 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Вночі 25 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни вкотре атакують Україну за допомогою дронів / Фото: ТСН.ua

Росіяни знову використали ударні дрони.

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 25 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Суми;

  • Білоцерківський р-н (Київщина);

  • Уманський р-н;

  • Умань/р-н;

  • Миргородський р-н (Полтавщина);

  • Дніпро/р-н;

  • Уманський р-н;

  • Одещина;

  • Одеський р-н;

  • Харківщина, Сумщина;

  • Чернігівський р-н;

  • Херсон;

  • Полтава/р-н;

  • Запорізька обл. 

Нагадаємо, що раніше Ізюм опинився під атакою ворожих безпілотників

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація