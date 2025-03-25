Вночі 25 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни знову використали ударні дрони.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
В ніч проти 25 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Суми;
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Білоцерківський р-н (Київщина);
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Уманський р-н;
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Умань/р-н;
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Миргородський р-н (Полтавщина);
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Дніпро/р-н;
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Уманський р-н;
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Одещина;
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Одеський р-н;
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Харківщина, Сумщина;
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Чернігівський р-н;
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Херсон;
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Полтава/р-н;
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Запорізька обл.
Нагадаємо, що раніше Ізюм опинився під атакою ворожих безпілотників.
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