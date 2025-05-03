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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Вночі 3 травня росіяни атакували Україну ударними дронами: де пролунали вибухи

Росіяни у черговий раз атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, подекуди було гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 3 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО. Внаслідок влучань деколи спалахнули пожежі.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Запорізька обл;

  • Донеччина;

  • Павлоградський р-н (Дніпропетровщина);

  • Краматорськ, Добропілля (Донеччина);

  • Шостка (Сумщина);

  • Черкаси/р-н;

  • Миколаїв;

  • Черкащина;

  • Вознесенськ (Миколаївщина);

  • Харківщина.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про наслідки атаки Росії на Харків — майже 50 людей отримали поранення, 8 постраждалих опинилися у лікарнях.

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