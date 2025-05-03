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- Війна
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Вночі 3 травня росіяни атакували Україну ударними дронами: де пролунали вибухи
Росіяни у черговий раз атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, подекуди було гучно.
У ніч проти 3 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО. Внаслідок влучань деколи спалахнули пожежі.
Зокрема, вибухи пролунали:
Запорізька обл;
Донеччина;
Павлоградський р-н (Дніпропетровщина);
Краматорськ, Добропілля (Донеччина);
Шостка (Сумщина);
Черкаси/р-н;
Миколаїв;
Черкащина;
Вознесенськ (Миколаївщина);
Харківщина.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про наслідки атаки Росії на Харків — майже 50 людей отримали поранення, 8 постраждалих опинилися у лікарнях.