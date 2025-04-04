Вночі 4 квітня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Дрон / © ТСН.ua

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Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 4 квітня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України та моніторингові канали.

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Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Бровари/р-н;

Краматорський р-н (Донеччина);

Дніпро;

Кам'янське/р-н (Дніпропетровщина);

Броварський р-н;

Самар/р-н (Дніпропетровщина).

Нагадаємо, що атака на Харків була максимально підступна: ворог цілився по будинках. Всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними.