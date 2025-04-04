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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Вночі 4 квітня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни знову використали ударні дрони.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

В ніч проти 4 квітня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України та моніторингові канали.

Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Бровари/р-н;

  • Краматорський р-н (Донеччина);

  • Дніпро;

  • Кам'янське/р-н (Дніпропетровщина);

  • Броварський р-н;

  • Самар/р-н (Дніпропетровщина).

Нагадаємо, що атака на Харків була максимально підступна: ворог цілився по будинках. Всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними.

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