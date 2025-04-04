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- Війна
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Вночі 4 квітня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи
Росіяни знову використали ударні дрони.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
В ніч проти 4 квітня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України та моніторингові канали.
Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
Бровари/р-н;
Краматорський р-н (Донеччина);
Дніпро;
Кам'янське/р-н (Дніпропетровщина);
Броварський р-н;
Самар/р-н (Дніпропетровщина).
Нагадаємо, що атака на Харків була максимально підступна: ворог цілився по будинках. Всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними.