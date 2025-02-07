Вночі 7 лютого Україною літали ворожі безпілотники: де було чути вибухи

У ніч проти 2 лютого 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами та ракетами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Миргород (Полтaвщина);

Черкаси/р-н;

Житомирщина, Кіровoградщина;

Одещина, Хaркiвщина;

Біла Церква/р-н (Kиївщина);

Старокостянтинів;

Вознесенськ, Миколаївщина;

Житомир/р-н;

Канів (Черкaщина);

Чернігів/р-н.

Нагадаємо, що ворожі безпілотники змусили більшість українських областей "почервоніти".

Додамо, що увечері в четвер, 6 лютого, у столиці України та в Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

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