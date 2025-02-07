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Вночі 7 лютого Україною літали ворожі безпілотники: де було чути вибухи

Вночі 7 лютого Україною літали ворожі безпілотники: де було чути вибухи

Росіяни надокучали українцям польотами "Шахедів" / Фото: ТСН.ua

Росіяни вкотре атакували Україну вночі.

У ніч проти 2 лютого 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами та ракетами. 

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Миргород (Полтaвщина);

  • Черкаси/р-н;

  • Житомирщина, Кіровoградщина;

  • Одещина, Хaркiвщина;

  • Біла Церква/р-н (Kиївщина);

  • Старокостянтинів;

  • Вознесенськ, Миколаївщина;

  • Житомир/р-н;

  • Канів (Черкaщина);

  • Чернігів/р-н. 

Нагадаємо, що ворожі безпілотники змусили більшість українських областей "почервоніти"

Додамо, що увечері в четвер, 6 лютого, у столиці України та в Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

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