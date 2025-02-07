Вночі 7 лютого Україною літали ворожі безпілотники: де було чути вибухи

Росіяни вкотре атакували Україну вночі.
У ніч проти 2 лютого 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами та ракетами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Миргород (Полтaвщина);
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Черкаси/р-н;
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Житомирщина, Кіровoградщина;
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Одещина, Хaркiвщина;
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Біла Церква/р-н (Kиївщина);
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Старокостянтинів;
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Вознесенськ, Миколаївщина;
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Житомир/р-н;
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Канів (Черкaщина);
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Чернігів/р-н.
Нагадаємо, що ворожі безпілотники змусили більшість українських областей "почервоніти".
Додамо, що увечері в четвер, 6 лютого, у столиці України та в Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.
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