Вночі армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в одному з регіонів

У середу, 6 листопада, російська армія атакувала Миколаївську область, без світла залишились 25,5 тисячі споживачів.

Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, та "Миколаївобленерго".

"Внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів", - повідомив голова Миколаївської ОВА.

Енергетики повідомили, що в Первомайському районі Миколаївської області сталася аварія, через яку з ночі без світла залишилися близько 41 тис. споживачів. До ранку вдалося відновити електропостачання для 15,5 тис. домогосподарств. Станом на 8:00 без світла залишаються 25,5 тис. побутових і 1,5 тис. юридичних споживачів у 21 населеному пункті та частині Первомайська.

Нагадаємо, в Україні цього року можливі тривалі відключення електроенергії через втрату понад половину генерувальних потужностей внаслідок російських атак. Якщо температура опуститься до -10° і АЕС будуть виведені з ладу, відключення можуть тривати до 20 годин на день.

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