Вночі армія РФ вдарила авіаційними ракетами і "Шахедами": скільки цілей вдалось збити

Вночі 1 листопада російські військові завдали ракетних ударів, атакували 48 безпілотниками Shahed та БпЛА невстановленого типу. Українська ППО знищила 31 дроні і одну ракету Х-59/69.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Армія РФ вдарила трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини. Ударні БпЛА Shahed окупанти запускали із напрямків Орела та Курська. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

"Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях", - наголосили ПС.

Окрім того, 14 безпілотників було локаційно втрачено, три БпЛА полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69. Решта, через активну протидію, не досягла цілей.

Внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено декілька цивільних підприємств. Окрім цтого, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА з півночі. Окрім того, була загроза ракет.

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