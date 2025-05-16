Вночі було втрачено зв’язок з винищувачем F-16, який відбивав нічну атаку РФ: що відомо

F-16. / © Lockheed Martin

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Вночі проти 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу РФ. Пілот вижив.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередньою інформацією, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Втім, на борту виникла нештатна ситуація.

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“Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано”, - повідомили військові.

Зазначається, що самопочуття льотчика задовільне, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Повітряні сили наголосили, що для об’єктивного з'ясування обставин інциденту призначено комісію, яка вже розпочала свою роботу.

Нагадаємо, у квітні під час виконання бойового завдання на F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов. ВВС з посиланням на власні джерела повідомило, що F-16 ймовірно, було збито російською ракетою. У літак влучила або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37.

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Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” загиблому льотчику. В указі вказано, що майор був удостоєний нагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння українському народові.

Дата публікації 15:35, 01.05.25 Кількість переглядів 161 Кадри збиття російського "Шахеда" винищувачем F-16