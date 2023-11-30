Вночі на Хмельниччині сталися вибухи: що відомо про атаку дронів на область

Вночі проти четверга, 30 листопада, у Хмельницькій області сталися вибухи. Російська окупаційна армія атакувала регіон безпілотниками. Спрацювали сили ППО.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Під час чергової ворожої атаки ударними БпЛА в Шепетівському районі працювали сили ППО", - .наголошує чиновник.

За словами Тюріна, внаслідок збиття дронів уламки впали на території колишнього заводу. Травмованих внаслідок атаки немає.

"Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються", - додав він.

Слід зауважити, що у Хмельницькій області сирени лунали понад годину - від 04:34 до - 05:43. Повітряні сили інформували про дві групи ударних ворожих БпЛА у напрямку регіону.

Нагадаємо, вночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Зокрема, після опівночі майже половину України охопила тривога. Вона була пов'язана і з загрозою дронів, і ракет.

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