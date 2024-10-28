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Вночі на Київщині лунали вибухи: влада повідомила деталі

Вночі на Київщині лунали вибухи: влада повідомила деталі

На Київщині працювала ППО / Фото: Associated Press

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі, 28 жовтня, росіяни вкотре атакували Київщину ударними БпЛА. 

Про деталі атаки повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - написав він.

Водночас в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.

Всі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки атаки. 

Нагадаэмо, вночі ворог атакував Харків, влучив у багатоповерхівку. Є постраждалі.

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