Вночі на Київщині лунали вибухи: влада повідомила деталі

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі, 28 жовтня, росіяни вкотре атакували Київщину ударними БпЛА.

Про деталі атаки повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - написав він.

Водночас в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.

Всі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки атаки.

Нагадаэмо, вночі ворог атакував Харків, влучив у багатоповерхівку. Є постраждалі.

Читайте також: