Вночі на Київщині лунали вибухи: влада повідомила про дронову атаку Росії

Внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа.

У ніч проти 11 лютого Росія атакувала Київську область дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося збиті ворожі БПЛА.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує пресслужба ОВА.

Також читайте Окупанти просуваються та продовжують наступ поблизу Авдіївки - ISW

"Вночі ворог в черговий раз атакував область. Цього разу дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО. Завдяки вдалій роботі наших мобільно вогневих груп влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

За його словами, внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа.

"Пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач. Пожежа, що виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих серед населення немає", - додав Кравченко.

Всі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки ворога.

Нагадаємо, вночі проти 11 лютого російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами "Shahed-136/131". За даними Повітряних сил, противник випустив 45 БпЛА.

Читайте також: