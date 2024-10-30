Вночі на територію Білорусі знову залетів Shahed: підіймали авіацію

БпЛА увійшов у повітряний простір країни близько 02:29.

Минулої ночі до Білорусі з України залетів щонайменше один російський дрон-камікадзе типу "Shahed".

Про це повідомив моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

Близько 02:29 дрон увійшов у повітряний простір у районі села Кравцівка (Гомельський район) і взяв курс на Гомель. Для його перехоплення приблизно о 03:10 з Барановичів підняли черговий винищувач ВПС Білорусі, який патрулював на південному сході країни до 4-ї ранку.

Приблизний маршрут Shahed в Білорусі / Фото: Telegram

Подальша доля "Шахеда" залишається невідомою. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, за ніч було локаційно втрачено 25 безпілотників.

Нагадаємо, що в ніч проти середи, 30 жовтня, армія РФ завдала удару по Україні 62 БпЛА типу "Shahed" та ракетою. Підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.