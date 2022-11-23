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Вночі на Запоріжжі ворог обстріляв пологове відділення лікарні: загинуло немовля

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Вночі на Запоріжжі ворог обстріляв пологове відділення лікарні: загинуло немовля

Фото: t.me/starukhofficial

У ніч проти 23 листопада російську окупанти продовжили обстріли

Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні на Запоріжжі.

Про це написав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Горе переповняє наші серця - вбито  немовля, яке щойно з’явилося на білий світ.

На місця працюють  рятувальники.

Смерть рашистам!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 18 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи. Ракети окупантів влучили в один з об‘єктів інфраструктури. Було зафіксовано п'ять прильотів. 

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Дата публікації
Перегляди
1190
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