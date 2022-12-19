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Вночі над Південноукраїнською АЕС зафіксували проліт дрона у близькості до ядерної установки

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Вночі над Південноукраїнською АЕС зафіксували проліт дрона у близькості до ядерної установки

Фото: Facebook/Южно-Український енергокомплекс

Російські загарбники вчергове порушили ядерну та радіаційну безпеку на об’єкті АЕС України.

Сьогодні вночі, 19 грудня, о 00:46, зафіксовано проліт іранського дрона-камікадзе над майданчиком Південноукраїнської АЕС на Миколаївщині у близькості до ядерної установки.    

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

У компанії наголосили, що це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.

"Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції. Вкотре закликаємо не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії РФ й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу", - йдеться у повідомленні.

Небезпека атаки РФ атомних електростанцій України

На початку березня російські загарбники захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі. Дотепер на території атомної станції перебувають озброєні росіяни та військова техніка.

Влітку росіяни, запускаючи ракети по території України, неодноразово порушували ядерну безпеку, проліт ракет фіксували над Південноукраїнською та Запорізькою АЕС.

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Дата публікації
Перегляди
405
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