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Вночі окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії: деталі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Вночі окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії: деталі

Внаслідок ворожої атаки під удар потрапила Марганецька громада.

Протягом ночі російські загарбники двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів. Люди цілі", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що представники ДСНС з’ясовують наслідки атак. 

У інших районах Дніпропетровської області ніч була тихою.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські війська обстріляли Харків ракетами С-300. Окупанти завдали ударів по об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі міста.

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Дата публікації
Перегляди
543
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