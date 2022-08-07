Вночі окупанти обстріляли декілька районів Харкова з території РФ: є руйнування інфраструктури

Російські загарбники також продовжують обстріли населених пунктів Харківської області.
Сьогодні, 7 липня, близько 4:40 ранку окупанти обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова ракетами С-300., ймовірно, випущеними із російського Бєлгорода.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ракетного обстрілу в Індустріальному та Немишлянському районах є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури, без втрат.
У Новобаварському районі ракета влучила в землю біля одного з парків, без руйнувань та постраждалих.
По області ворог завдавав удари по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах.
"Знову ворог знищує наш урожай. За добу – 25 гектарів. У Богодухівському районі вдень окупанти двічі завдавали удари по господарствах. Масштабні пожежі на полях із пшеницею гасили рятувальники. Нагадаю, що від рук окупантів постраждали вже більше 100 с/г підприємств, а знищені – понад 220 гектарів пшениці", - зазначив Синєгубов.
У Чугуївському районі окупанти також обстрілювали населені пункти, горіли господарчі споруди. В Ізюмському районі внаслідок обстрілу росіян горів приватний будинок з прибудовою, є влучанння по відкритих територіях.
За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 2 осіб – 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Обоє постраждали від мінувань. Хлопець взяв снаряд, який здетононував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень, перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо, протягом доби окупанти вбили на Донеччині п'ятьох мирних мешканців.
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